A total of 53 children have died from measles in Sindh so far this year, according to health data.

Sindh reports 7,105 suspected measles cases

During the first 26 weeks of 2026, 102 measles deaths were reported across Pakistan. Sindh reported 7,105 suspected measles cases, of which 2,280 have been laboratory confirmed.

Experts emphasises immediate measures to prevent measles

Across Pakistan, 29,066 suspected measles cases have been reported, including 8,309 laboratory-confirmed cases.

Health experts said immediate measures are essential to control the spread of measles.