ملتان میں درجہ حرارت بڑھنےسے ہیٹ اسٹروک کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔

شہر میں بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد متاثرہونے لگی ہے۔

شہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری سے متجاوز کرچکا ہے۔

شہر کے اسپتالوں میں روزانہ درجنوں مریض لو اور گرمی لگنے کے داخل ہورہے ہیں۔