عدم اعتماد میں تاخیر،آصف زرداری نے اہم بات کہہ دی Shehzad Ali - Posted: Apr 9, 2022 | Last Updated: 3 hours ago Shehzad Ali Posted: Apr 9, 2022 | Last Updated: 3 hours ago

no confidence motion in Pakistan no confidence motion against imran khan no confidence motion on 9th April 2022 Asif Ali zardari,Asif Zardari,PPP,Pakistan,