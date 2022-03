Your browser does not support the video tag.

پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے بتایا ہے کہ قومی اسمبلی میں آج تحریک عدم اعتماد پیش کردی جائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اجلاس میں اہم فیصلے کئے گئے ہیں، کچھ جلد آجائیں گے، کچھ میں وقت لگےگا۔

بابر اعوان نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کا بل شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔

انھوں نے یہ بھی کہا کہ پورا پنڈبھی مرجائے تو شہباز اور حمزہ نمبردار نہیں بن سکتے۔