کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے سماء کے سینئر پروڈیوسر اطہرمتین نے پہلے ڈاکوؤں کی موٹرسائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ گاڑی کی ٹکر سے ملزمان موٹرسائیکل سے نیچے گرگئے اور موٹرسائیکل خراب ہوگئی۔ ملزمان نے اٹھ کر گاڑی پر فائر کیا اور گولی اطہر متین کو لگی اور وہ جاں بحق ہوگئے۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر گولی کا ایک نشان ہے۔