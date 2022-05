بلاول بھٹو زرداری کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات

وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیویارک میں امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ملاقات کی ہے۔

امریکا کے شہر نیویارک میں گلوبل فوڈ سکیورٹی اجلاس میں شرکت کے دوران وزیر خارجہ بلول بھٹو زرداری نے امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ملاقات کی ہے۔

ملاقات میں خطے کی صورت حال اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

Foreign Minister of Pakistan Mr. @BBhuttoZardari meets with the U.S. Secretary of State, H.E. Mr. @SecBlinken #PakFMAtUN pic.twitter.com/aKSICN9Na8

امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی ہے۔

Foreign Minister Pakistan, Mr. Bilawal Bhutto Zardari , during a Bilateral Meeting with the UN Secretary-General, H.E. Mr. Antonio Guterres , May 18, 2022, United Nations, New York. pic.twitter.com/3Xs7g02aK7

— Permanent Mission of Pakistan to UN, NY (@PakistanUN_NY) May 18, 2022