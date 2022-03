کیا آپ پہچان سکتےہیں یہ کون سی اداکارہ ہیں؟

انسان کی زندگی کا سب سے سنہرا دوراس کا بچپن ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی زندگی پرکتنی ہی کامیابیاں کیوں نہ حاصل کرلے لیکن بچپن کی حسین یادیں بھلائے نہیں بھولتیں۔

اکثر ٹی وی اسکرینوں پر جلوے بکھیرنے والے شوبز ستارے اپنے بچپن کی تصاویر کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کرکے اپنے مداحوں کو حیران کردیتے ہیں ۔

یقیناً آپ نے بالی ووڈ کی اس مشہور اداکارہ کو نہیں پہچانا ہوگا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مشہور اداکارہ شہناز گل ہیں۔

When everything was so wonderful .and life was so simple !! pic.twitter.com/9TJ9b54ANm