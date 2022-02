وسیم اکرم کپتان بابراعظم پر غصہ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کراچی کنگز نے جہاں شائقین کرکٹ کو مایوس کیا ہے وہیں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کپتان بابراعظم پر غصے میں آگئے۔

کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے مقابلے کے آخری لمحات میں وسیم اکرم خود باؤنڈری لائن پر آپہنچے اور وہاں کھڑےکپتان بابر اعظم کی حکمتِ عملی سے مطمئن دکھائی نہیں دیے اور انہیں ڈانٹ پلا دی۔

سوشل میڈیا پر صارفین وسیم اکرم کے بابراعظم کے ساتھ اس رویے پر سخت نالاں دکھائی دیے۔

عروج جاوید نامی صارف نے برہمی والے انداز میں وسیم اکرم کو تنبیہ کی کہ برائے مہربانی اپنی حد پار نہ کریں۔

ایک اور صارف نے کہا کہ وسیم اکرم بطور بولنگ کوچ ناکام ہوگئے لیکن وہ اپنی مایوس کن کارکردگی کا غصہ یوں بابر پر نکال رہے ہیں۔

Wasim akram failed as a bowling coach but he will take out his frustration on babar azam. Mubasib hogya.

سید رضا نامی صارف نے منیجمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برائے مہربانی بابر سے یوں تلخ نہ ہوں، صرف وہ ہی ہے جو ٹیم کے لیے پرفارم کررہا ہے، بابر ہمارا قومی ہیرو اور دنیا کا نمبر ون کھلاڑی ہے۔

Wasim Akram Don’t be Harsh on Babar Azam. He’s the Only one who’s Performing for Karachi Kings.

He’s Our National Hero, He’s World Number One. He didn’t Select the Karachi Kings Squad.

Every body know that Karachi Kings have a Very Poor Management.#HBLPSL7 #BabarAzam pic.twitter.com/FDFMMCWx1e

— Syed Raza Jan ® (@HereIsRaxaRaju) February 16, 2022