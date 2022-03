اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی سیاسی قوت کا مظاہرہ آج ہوگا

Your browser does not support the video tag.

حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا عوامی پاور شو آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ شہر میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، جب کہ پی ٹی آئی قیادت نے لاکھوں افراد لانے کا دعویٰ کیا ہے۔

تحریک انصاف کی قیادت کیلئے 36کنٹینرز پر مشتمل اسٹیج تیار کیا گيا ہے۔ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل ميں داخل ہوگئی ہیں۔ اتوار کو اسلام آؓباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے حکمران جماعت تحریک انصاف کے جلسے کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ’عوامی طاقت‘ کا ایک بہت بڑا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے۔

جہاں جلسے کا اسٹیج 36 کنٹینرز کو ملا کر بنایا گیا ہے، وہیں سینیر لیڈرشپ کیلئے بھی خصوصی کنٹینر لگا دیا گیا ہے۔ جلسہ گاہ میں خواتین کیلئے خصوصی انکلوژر تیار کیا گیا ہے، جہاں ہزاروں کرسیاں لگادی گئیں، جب کہ خواتین انکلوژر کو حفاظتی شیٹس اور خاردار تار لگا کر الگ کیا گیا ہے۔

جلسہ گاہ میں مرد شرکا کیلئے بھی ہزاروں کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے منتظمین کا کہنا ہے کہ مزید 30 ہزار کرسیوں کا آرڈر دے رکھا ہے۔

پریڈ گراؤنڈ میں روشنی اور بجلی کے انتظام کیلئے جنریٹر پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جلسے کی تیاریوں کی نگرانی کیلئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔

On duty right now to ensure that all roads stay open despite the protests. Sorry for inconvenience but we are trying our best. Sunday is going to be difficult as there will be severe congestion on srinagar highway and Islamabad Expressway. pic.twitter.com/fFK5NDu7jK

— Muhammed Hamza Shafqaat (@hamzashafqaat) March 26, 2022