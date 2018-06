World Cup 2018 factbox: Mexico

Facts on Mexico, who play in World Cup group F:

Country: Mexico

Honours: Olympic Gold 2012; Confederations Cup winners 1999; 10-time winners of the CONCACAF Championship/Gold Cup

Past World Cup performance: Sixteenth appearance.

Best result: quarter-finalists in 1970 and 1986

FIFA ranking: 15th

Main clubs: America, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas

Nickname: El Tri

How they qualified: finished first in CONCACAF qualifying

Friendly matches scheduled:

May 28: 0-0 v Wales (Pasadena, USA)

June 2 v Scotland (Mexico City)

June 9 v Denmark (Copenhagen)

27-man squad (to be reduced to 23 players by June 4):

Goalkeepers: Guillermo Ochoa (Standard Liege/BEL), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul)

Defenders: Carlos Salcedo (Einracht Frankfurt/GER), Diego Reyes (Porto/POR), Hector Moreno (Real Sociedad/ESP), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanis (Getafe/ESP), Edson Alvarez (America), Miguel Layun (Sevilla/ESP), Jesus Gallardo (Pumas)

Midfielders: Jesus Molina (Monterrey), Rafael Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto/POR), Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy/USA), Andres Guardado (Betis/ESP), Erick Gutierrez (Pachuca), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt/GER), Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy/USA)

Forwards: Javier Hernandez (West Ham/ENG), Raul Jimenez (Benfica/POR), Oribe Peralta (America), Jesus Manuel Corona (Porto/POR), Carlos Vela (Los Angeles Galaxy/USA), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven/NED), Jurgen Damm (Tigres) – AFP

Story first published: 1st June 2018