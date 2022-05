پاکستانی کوہ پیما نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرلی

پاکستانی کوہ پیما عبدالجوشی نے نیپال میں دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرلی۔

الپائن کلب آف پاکستان کے مطابق عبدالجوشی نیپالی کوہ پیما منگما یالجی شرما کی 13 رکنی ٹیم میں شامل تھے۔

Everest Diaries:

Received exciting news from our path finder… while he prepares for the impeding Summit push and awaits a suitable weather window.

Joshi is currently exploring the nearby caves, villages, and terrain to remain acclimatised as he waits pic.twitter.com/4BIypaXYW3

— Abdul Joshi (@AbdulJoshi1) May 11, 2022