اینڈریو سائمنڈ کے انتقال پر شعیب اختر نے کیا کہا؟

آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر اینڈریو سائمنڈ کی ناگہانی موت پر دنیا بھر سے کرکٹرز اور اس کھیل سے منسلک تنظیمیں اظہار افسوس کررہی ہیں۔

آسٹریلین کرکٹ لیجنڈ اینڈریو سائمنڈز کار حادثے میں ہلاک ہوگئے ہیں، 26 ٹیسٹ، 198 ایک روزہ اور 14 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلنے والے اینڈریو سائمنڈز کی موت پر کرکٹرز بھی گہرے صدمے میں ہیں۔

شعیب اختر

شعیب اختر نے اپنی ٹوئٹ اینڈریو سائمنڈز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت غمگین ہیں، ہمارے درمیان میدان میں اور میدان کے باہر بھی بہت اچھا تعلق تھا، ان کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔

Devastated to hear about Andrew Symonds passing away in a car crash in Australia. We shared a great relationship on & off the field. Thoughts & prayers with the family. #AndrewSymonds pic.twitter.com/QMZMCwLdZs — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 14, 2022

گلین میکسویل

آسٹریلیا کے آل راؤنڈر گلین میکسویل نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ اینڈریو سائمندز کی موت کی خبر سن کر یقین نہیں آرہا۔

گلین میکسویل نے کہا کہ ہم نے ایک اور ہیرو کو کھو دیا۔

Can’t believe what I’ve just woken up to 😔

Thinking of his family, his teammates and everyone in the cricket community. We’ve lost another one of our hero’s #RIPRoy — Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) May 15, 2022

کرکٹ آسٹریلیا

کتکٹ آسٹریلیا نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ ہم کوئنزلینڈ کی نمائندگی کرنے والے اینڈریو سائمنڈز 46 سال کی عمر میں المناک طور پر انتقال کر گئے۔ ہم ان کے کے کھو جانے پر حیران اور غمزدہ ہیں۔

Vale Andrew Symonds. We are shocked and saddened by the loss of the loveable Queenslander, who has tragically passed away at the age of 46. pic.twitter.com/ZAn8lllskK — Cricket Australia (@CricketAus) May 15, 2022

سچن ٹنڈولکر

لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اینڈریو سائمنڈ کا انتقال ہم سب کے لیے حیران کن خبر ہے۔ وہ ایک شاندار آل راؤنڈر تھے ۔

Andrew Symond’s demise is shocking news for all of us to absorb. Not only was he a brilliant all-rounder, but also a live-wire on the field. I have fond memories of the time we spent together in Mumbai Indians. May his soul rest in peace, condolences to his family & friends. pic.twitter.com/QnUTEZBbsD — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 15, 2022

کھیل کا لیجنڈ جلدی چلا گیا

افغان کرکٹر راشد خان نے اینڈریو سائمنڈز کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اینڈریو سائمنڈز کی اچانک موت کا سن کر بہت صدمہ ہوا۔ کھیل کا لیجنڈ بہت جلد چلا گیا۔

راشد خان نے کہا کہ ان کی دعائیں اور نیک تمنائیں اینڈریو سائمنڈ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔