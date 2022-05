نامور آسٹریلوی کرکٹر اینڈریو سائمنڈز گاڑی کے حادثے میں ہلاک

آسٹریلیا کے سابق کرکٹر اینڈریو سائمنڈز ٹریفک حادثے میں ہلاک ہوگئے۔ ان کی گاڑی کوئین سلینڈ کے علاقے ٹاؤنزول میں حادثے کا شکار ہوئی۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لیجنڈ کرکٹر شین وارن کے انتقال کے بعد اسپورٹس کی دنیا کیلئے اینڈریو سائمنڈز کی ہلاکت بڑا دھچکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ ہفتے کی رات کو پیش آیا۔ ان کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، حادثے کے بعد مقامی ایمرجنسی اہلکاروں نے ان کو بچانے کی کوشش تاہم جانبر نہ ہو سکے۔

سابق آسٹریلوی کرکٹر جیسن گیلیپسے نے ہفتے ہی کی رات گئے ٹویٹ میں اینڈریو کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’ایک خوفناک خبر، ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔

سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے اس اچانک موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لینجنڈری کھلاڑی کی ہلاکت کی خبر سامنے آتے ہی آر آئی پی رائے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ 46 سالہ کینگرو کھلاڑی نے اپنے کیریئر کے دوران 26 ٹیسٹ اور 198 ون ڈے میچز کھیلے۔

اینڈریو سائمنڈز اپنے ایک جارحانہ بلے باز اور اچھے بولر تھے، جب کہ اپنی بہترین فیلڈنگ کیلئے بھی بہت مشہور تھے۔ اینڈریو سائمنڈز نے 2006 اور 2007 میں ایشز سیریز کے دوران انگلینڈ کے خلاف آسٹریلیا کی نمائندگی کی تھی۔ وہ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں پیدا ہوئے۔ اسکول کے ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا۔

کینگرو کھلاڑی 46 سالہ اینڈریو نے اپنے کیرئر کے دوران 26 ٹیسٹ 198 ون ڈے اور 14 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے، اینڈریو سائمنڈز نے انٹرنیشنل کیریئر میں مجموعی طور پر6 ہزار 887 رنز اور 165 وکٹیں حاصل کیں۔ لیجنڈری آل راؤنڈر 2مرتبہ آسٹریلوی ورلڈ چیمپئن اسکواڈ کا حصہ بھی رہے۔

Andrew Symond’s demise is shocking news for all of us to absorb. Not only was he a brilliant all-rounder, but also a live-wire on the field. I have fond memories of the time we spent together in Mumbai Indians.



May his soul rest in peace, condolences to his family & friends. pic.twitter.com/QnUTEZBbsD