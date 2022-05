راشد لطیف کوکشمیرپریمیئر لیگ میں بڑی ذمہ داریاں مل گئیں

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف کشمیر پریمیئر لیگ کے ڈائریکٹر آپریشنز مقرر کئے گئے ہیں۔

کشمیر پریمیئر لیگ کے صدر عارف ملک نے راشد لطیف کو لیگ کا ڈائریکٹر آپریشنز مقرر کرنے کا باضابطہ اعلان کردیا ہے۔

اس حوالے سے راشد لطیف کا کہنا تھا کہ پچھلے سال بھی کامیاب کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی،آزاد کشمیر میں کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کے لئے ہر وقت تیار ہیں۔

Former Captain, Rashid Latif appointed as the Director Cricket Operations of Kashmir Premier League.

“We Wholeheartedly Welcome Aboard Mr. Rashid Latif” #KPllove #KPL2022 #kplseason2 #KheloAazadiSe pic.twitter.com/xCrPuF5wsR

— Kashmir Premier League (@kpl_20) May 9, 2022