محمد رضوان کوٹی20ورلڈ کپ میں ممنوع دوادینےکاانکشاف

پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈاکٹر نجیب اللہ سومرو نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران وکٹ کیپر بلےباز محمد رضوان کی جان بچانے کے لیے انہیں منوعہ دوائی دی گئی تھی۔

دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے صرف دوروز قبل 29 سالہ رضوان کو سینے میں شدید انفیکشن ہوا تھا۔

میگا میچ کے لیے معجزانہ طور پربروقت صحت یاب ہونے سے قبل رضوان نے آئی سی یو میں دو راتیں گزاری تھیں۔

محمد رضوان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سہیر زین العابدین بتایا تھا کہ جب کرکٹرکو اسپتال لایا گیا تو ان کے سینے میں شدید درد تھا،فوری طور پر چیک کیا گیا کہ کہیں یہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ تو نہیں لیکن رضوان کے گلے میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی سانس اور کھانے کی نالیاں سکڑ گئی تھیں۔

ڈاکٹر نجیب اللہ نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ ممنوعہ چیزکے استعمال کے لیے متعلقہ حکام سے پیشگی اجازت لی گئی تھی۔

ڈاکٹر نجیب اللہ نے رضوان کے ساتھ انٹرویو میں ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ، ‘آپ سانس لینے سے قاصر تھے اور مجھے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے آپ کی صحت یابی میں مدد کے لیے وہ دوا لگانے کے لیے اجازت لینی پڑی، عام طور پریہ کھلاڑیوں کے لیے ممنوع ہے لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن دستیاب نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس دوا کو انجیکشن لگانے کے لیے آئی سی سی سے اجازت لینی پڑتی ہے ‘۔

آسٹریلیا کے خلاف ٹی 20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے قبل قومی ٹیم کے ڈاکٹرنجیب نے بابراعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ رضوان چیسٹ انفیکشن کے باعث 2 روزتک اسپتال میں زیرعلاج رہے، وہ آئی سی یو میں تھےلیکن کسی کو آگاہ نہیں کیا گیا کہ ٹیم کا مورال ڈاؤن نہ ہو، ناقابل یقین طور پرمیچ سے قبل رضوان صحتیاب ہوکرفٹ قرار پائے۔

میچ کے بعد سابق فاسٹ بالر شعیب اخترنے بھی ٹوئٹرپررضوان کی تصویرشیئرکی جس میں وہ اسپتال کے بسترپرموجود تھے، شعیب نے کیپشن میں کرکٹرکوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کیا آپ تصور کرسکتے ہیں کہ یہ شخص آج اپنے ملک کے لیے کھیلا اوربہترین کارکردگی دکھائی۔

Can you imagine this guy played for his country today & gave his best.

He was in the hospital last two days.

Massive respect @iMRizwanPak .

Hero. pic.twitter.com/kdpYukcm5I