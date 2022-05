نئی آئی سی سی رینکنگ میں پاکستان کی ترقی

Posted: May 4, 2022 | Last Updated: 4 hours ago

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ،ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے کی رینکنگ جاری کردی ہے۔ پاکستان کی ٹيسٹ اور ون ڈے رينکنگ ميں ترقی ہوئی ہے۔

آئی سی سی ٹيسٹ رینکنگ میں آسٹريليا نے پہلی پوزيشن مستحکم کرلی ہے۔ نئی رينکنگ ميں بھارت کا دوسرا نمبر ہے جبکہ پاکستان کا پانچواں نمبر ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم چھٹے نمبر پر ہے۔

ون ڈے کی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کا پہلا نمبر ہے،بھارت کا چوتھا جب کہ پاکستان پانچویں نمبر پر موجود ہے۔

ٹی ٹوئنٹی ميں بھارت پہلے،انگلينڈ دوسرے اور پاکستان تيسرے نمبر پر ہے۔

