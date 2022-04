بلیک برن روورزنےدنیابھرکے مسلمانوں کے دل جیت لیے

بلیک برن روورزفٹبال کلب یو کے کی جانب سے کیے جانے والے ایک اعلان نےدنیا بھرکے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں، رواں سال عیدالفطرپر پہلی بارنماز کے لیے فٹبال پچ کھولی جارہی ہے۔

رمضان المبارک کے اختتام پرمئی کے آغازمیں ہی عیدالفطرکی نماز ایوڈ پارک میں صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔

کلب نے رواں سال عید کے دن کی نمازکی میزبانی کرنے پرانتہائی خوشی کااظہارکیا ہے۔

توقع کی جارہی ہے کہ فٹبال کلب کی ‘ون روورزامبریلا’ کے تحت ایونٹس کی سیریز میں ہرعمر کے 1ایک ہزار سے زائد لوگ شرکت کریں گے۔

