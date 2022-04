مداح کے تنگ کرنے پر مائیک ٹائیسن نے مکے برسا دیئے

لیجنڈری باکسر مائیک ٹائسن کا صبر اس وقت جواب دے گیا جب دوران پرواز مداح نے انہیں شدید تنگ کیا۔ مسافر کا رویے برداشت سے باہر ہوا تو مائیک ٹائسن نے مُکّے برسا دئیے۔

برطانوی ادارے ٹیلی گراف کے مطابق لیجنڈری باکسر مائیک ٹائسن نے طیارے میں سوار مسافر پر شدت سے مکّے برسائے اور اسے لہو لہان چھوڑ دیا۔ 55 سالہ ٹائیسن کا جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ان کے عقب میں بیٹھا نوجوان مداح پرجوش انداز میں ان کے کان میں مسلسل بولنے لگا اور ٹائیسن نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا۔

واقعہ سان فرانسسکو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے والی پرواز کے دوران پیش آیا۔ پرواز رات 10 بج کر 30 منٹ پر فلوریڈا سے روانہ ہوئی تھی۔

عینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ ٹائیسن ابتدائی طور پر تمام مسافروں کے ساتھ بہت ٹھنڈے مزاج میں تھے، جس میں متاثرہ مسافر بھی شامل تھا، جو ان کے دوست کے پیچھے بیٹھا تھا۔

ٹائیسن نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ تاہم مسافر بظاہر انہیں غصہ دلاتا رہا، جس کے بعد ٹائسن کا برداشت جواب دے گیا اور انہوں نے اس کے چہرے پر مکے برسا دئے، جس سے اس کی پیشانی پر چوٹیں آئیں۔

اس تمام تر واقعہ کے دوران متعدد مسافر موبائل کیمرے سے فوٹیج بناتے رہے۔

کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسافر انتہائی نشہ میں تھا اور وہ ہیوی ویٹ ایتھلیٹ کو اکسانا بند نہیں کر رہا تھا۔ گھونسے کھانے والے شخص کو طبی امداد دی گئی اور واقعے کے بعد پولیس سے بات کی گئی۔

واضح رہے کہ ٹائسن کو اب تک کے بہترین اور سب سے زیادہ خوفناک باکسرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئرن مائیک نے 1985 سے 2005 تک ایک کامیاب کیریئر کا لطف اٹھایا جس میں انہوں نے 58 میں سے 50 فائٹ جیتیں، جن میں سے وہ صرف چھ ہارے۔ انہوں نے متعدد فلموں میں بھی اپنی مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW