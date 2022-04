پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر شاداب خان نے عمرہ کی سعادت حاصل کرلی ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کرکٹر شاداب خان نے حرم میں لی گئی اپنی تصویر شیئر کی ہے، جس کے عقب میں بیت اللہ اور بلند ترین کلاک ٹاور بھی نظر آرہا ہے۔

تصویر کے ساتھ لکھے گئے کیپشن میں شاداب خان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے عمرہ ادا کیا ہے۔

شاداب نے یہ بھی لکھا کہ عمرہ پر انہوں نے اپنے ملک، انسانیات، امن، ترقی اور سب سے بڑھ کر سب کی صحت کیلئے دعائیں کی ہیں۔

Alhamdulillah, performed Umrah. Prayed for my country, for humanity, for peace, for prosperity and above all health for everyone. May Allah bless you all. pic.twitter.com/UbeNRtFS9J