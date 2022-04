لٹل کریم انتقال کرگئے

لٹل کریم کے نام سے معروف پاکستانی کوہ پیما محمد کریم 71 سال کی عمرمیں راولپنڈی میں انتقال کرگئے۔

کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) میں آخری سانسیں لینے والے لٹل کریم جگرکے کینسرمیں مبتلا تھے۔

Renowned mountaineer Muhammad Karim aka #LittleKarim has passed away in CMH Rawalpindi today morning.



Karim was born in #Hushe valley of District #Ghanche.



French documentary film maker Laurent Chevallier prepared three different documentaries on Karim. pic.twitter.com/ryCKGrut1J