پاک آسٹریلیا تیسرا ون ڈے،میزبان ٹیم کاپہلےفیلڈنگ کا فیصلہ

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کرآسٹریلیا کے خلاف فیلڈنگ کرنےکا فیصلہ کیاہے۔

پاکستان نے اسکواڈ میں ایک تبدیلی کی ہے اور آصف علی کو پلئینگ الیون کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ سعود شکیل کی جگہ آصف علی کو شامل کیا گیاہے۔

Today’s game decides it all. Are you excited? #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/Yfl4lPB71y

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 2, 2022