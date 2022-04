عمرگل افغان کرکٹ ٹیم کےبولنگ کنسلٹنٹ بن گئے

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر عمرگل افغان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کنسلٹنٹ بن گئے۔

عمرگل چاراپریل کوابوظہبی میں جاری افغان کرکٹ ٹیم کا کیمپ جوائن کریں گے۔ عمر گل کا افغانستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ابتدائی طورپر 3 ہفتوں کا معاہدہ طے پایا ہے۔

عمر گل نے ٹوئٹر پر افغانستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کنسلٹنٹ بننے کی تصدیق کی اور کہا کہ ‘یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے ،میں اپنا تجربہ کھلاڑیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔

Honoured to be taking up this role with the @ACBofficials . Looking forward to imparting the best of the knowledge that i have and making it worth it for the boys. https://t.co/ouIYa0St2t

— Umar Gul (@mdk_gul) April 1, 2022