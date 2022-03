دوسراون ڈے،پاکستان کا آسٹریلیا کےخلاف فیلڈنگ کا فیصلہ

پاکستان اور آسٹریلیا کےدرمیان دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

قدافی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے ٹیم میں ایک تبدیلی کی ہے۔آؤٹ آف فارم حسن علی کی جگہ شاہین شاہ آفریدی کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی انجری کی وجہ سے پہلا ون ڈے میچ نہیں کھیل سکے تھے۔

Australia continue with their winning momentum. Today is an all-important game for both sides to own! #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/vw4FXmEEH2