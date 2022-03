بینو قادرٹرافی کا فیصلہ ہوگیا،مہمان ٹیم فاتح قرار

آسٹریلیا نے پاکستان کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں 115 رنز سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز ایک صفر سے جیت لی ۔ آسٹریلیا نے بینو قادر ٹرافی بھی اپنے نام کرلی۔

آسٹريليا نے چوتھے دن اپنی دوسری اننگز 227 رنز 3 کھلاڑی آوٹ پر ڈیکليئر کردی تھی۔پاکستان نے 351 رنز کے ہدف کا پراعتماد آغاز کیا تھا اور چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بغیر کسی نقصان کے 73 رنز بنالئے تھے،پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق 27 اور امام الحق 42 رنز کے ساتھ آخری روز اپنی اننگز کا دوبارہ آغاز کیا۔پاکستان کی ٹیم نے آخری روز جب کھیل شروع کیا تو اس کو جیت کے لیے 278 رنز درکار تھے۔

عبداللہ شفیق 27 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔اظہر علی 17 رنز بنا کر تھرڈ ایمپائر کے متنازع فیصلے کا شکار ہوئے۔ امام الحق 70 رنز بناسکے۔فوادعالم نے صرف 11 رنز اسکور کئے۔

محمد رضوان ناکام ہوئے اور صفر پرآؤٹ ہوئے۔بابر اعظم نے 55 رنزبنائے۔ساجد خان نے 21 رنز اسکورکئے۔حسن علی نے 13 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی نے 5 رنز اسکور کئے۔ نسیم شاہ ایک رن پر آؤٹ ہوئے۔آسٹریلیا کی جانب سے نیتھن لائن نے5 وکٹ حاصل کئے۔پیٹ کمنز نے 3 وکٹ لئے۔

How great was that!

Our Aussies seal a 115-run victory to win the series and claim the inaugural Benaud-Qadir Trophy! #PAKvAUS pic.twitter.com/otcq5X7XG5

