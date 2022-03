آسٹریلیاکاپاکستان کےخلاف ٹاس جیت کربیٹنگ کافیصلہ

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نےپاکستان کےخلاف ٹاس جیت کربیٹنگ کافیصلہ کیا ہے۔

پاکستان نے ٹیم میں ایک تبدیلی کی اور فہیم اشرف کی جگہ نسیم شاہ کو ٹیم میں جگہ ملی ہے۔ اظہر علی پہلی بار لاہور کے ہوم گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔

بابراعظم کا کہنا تھا کہ ٹاس ميں کامياب ہوتاتوبيٹنگ کوترجيح ديتا۔ پاکستانی کپتان نے کہا کہ کراچی ٹيسٹ ميں ٹيم نےاچھےکھيل کامظاہرہ کيا،پاکستان بہترين کھيل کا سلسلہ جاری رکھے گا۔

بابراعظم نے کہا کہ کھيل کے چوتھے اور پانچويں دن اسپنرز کو مدد ملےگی۔

آسٹریلیوی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز نے کہا کہ لاہور کی وکٹ اچھی لگ رہی ہے، کھيل کے چوتھے اورپانچويں دن زيادہ اسپن کرےگی۔

The stage is set for the final Test of the series. Two fantastic squads have their eyes on the prize. Lahore is where it’s at! #BoysReadyHain I #PAKvAUS pic.twitter.com/H7zePLI6Up

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 21, 2022