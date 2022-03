کراچی ٹیسٹ؛اعصاب شکن مقابلہ،میچ ڈرا

کراچی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ڈرا ہوگیا۔

کھیل کے آخری روز پاکستان نے506 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 192 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر دوسری اننگز کا آغاز کیا۔

بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے محتاط انداز میں اسکور کو آگے بڑھایا۔ کھانے کےوقفے سے قبل عبداللہ شفیق 96 رنز بناکرکمنز کی گیند پر اسٹیوو اسمتھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کے درمیان228 رنز کی شراکت ہوئی۔

فواد عالم صرف 9 رنز پر آؤٹ ہوئے۔بابر اعظم نے 196 رنز کی اننگز کھیلی۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ کی چوتھی اننگز میں سب سے بڑی مجموعی اننگ کھیلنے والے دنیا کے پہلے کپتان بھی بن گئے۔

فہیم اشرف صفر رن پر آؤٹ ہوئے جبکہ ساجد خان 9 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نے شاندار سنچری اسکور کی۔ آسٹریلیا کی جانب سے ناتھن لیون نے 4 وکٹ حاصل کئے۔

آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 556 رنز 9 وکٹ پر ڈیکلیئرکردی تھی۔پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 148 رنز بناسکی تھی۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز 97 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر ڈیکلیئرکی تھی۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں 443 رنز اسکور کئے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔

تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کےپہلے دونوں میچز ڈرا ہوگئے۔ سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 21 مارچ بروز پیر سے کھیلا جائے گا۔