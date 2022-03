کراچی ٹیسٹ بچانےکےلیے پاکستان کو252رنز درکار

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے آخری روز کھانے کےوقفے تک میزبان ٹیم نے254 رنز بنالئے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔

کھیل کے آخری روز پاکستان نے دوسری اننگز کی ابتدا کی تو کریز پر موجود بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے محتاط انداز میں اسکور کو آگے بڑھایا۔

A heartbreak 💔

But the fans at NSK @imabd28 him back with a round of applause 👏🏼 #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/M7xq3mWxAc

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 16, 2022