کراچی ٹیسٹ؛پاکستان پر فالواُن کےبادل منڈلانےلگے

کراچی ٹیسٹ میچ میں تیسرے روز چائے کےوقفے پر پاکستان نے پہلی اننگز میں 100 رنز بنالئے تاہم اس دوران پاکستان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوگئے۔

کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کے بیٹرز کےقدم لڑکھڑاگئے۔ پاکستان نے جب بیٹنگ شروع کی تو عبداللہ شفیق 13 رنز پر رن آؤٹ ہوئے۔

امام الحق 20 رنز پر لائن کی گیند پر کمنزکے ہاتھوں آؤٹ ہوئے۔ اظہر علی نے 14 رنز اسکور کئے۔ ان کی وکٹ اسٹارک نے لی۔

And Azhar is caught! #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/IiGxmUOd2k

The review couldn’t save Fawad from that blazing Yorker. #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/R6vztIRLRB

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 14, 2022