کرکٹر عمر اکمل کے ہاں بچے کی پیدائش

معروف کرکٹر عمر اکمل کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جس پر کرکٹر کی جانب سے تصاویر مداحوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر مختلف شخصیات اور مداحوں نے عمر اکمل کو مبارک باد پیش کی ہے۔

To all our well wishers we are overjoyed to share that we have become proud parents to a beautiful baby boy we thank’s Allah for our abundant blessings @NoorUmar6 pic.twitter.com/N4vOQLiZXk

— Umar Akmal (@Umar96Akmal) March 12, 2022