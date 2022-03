دوسراٹیسٹ،پہلاروز،چائےکے وقفےتک آسٹریلیاکاپلہ بھاری

کراچی ٹیسٹ میچ میں پہلے روز چائے کےوقفےتک آسٹریلیا نے2وکٹ کے نقصان پر172 رنز اسکور کرلئے۔

میزبان ٹیم پاکستان پہلے ٹیسٹ میچ کےدوسرے سیشن میں آسٹریلیا کی کوئی وکٹ حاصل نہیں کرسکی۔عثمان خواجہ 86 رنز اور اسٹیواسمتھ 40 رنز بناکر کر کریز پر موجود تھے۔

Australia add 72 runs in the second session, with Usman Khawaja and Steve Smith looking solid at the crease.

Australia add 72 runs in the second session, with Usman Khawaja and Steve Smith looking solid at the crease.

— ICC (@ICC) March 12, 2022