کراچی ٹیسٹ، پہلےروز کھانےکےوقفہ،2آسٹریلوی کھلاڑی آؤٹ

کراچی ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلے روز کھانے کے وقفے تک دو مہمان کھلاڑیوں کو آؤٹ کرلیا۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے 127 رنز اسکور کئے۔

کراچی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب اوپنر ڈیوڈ وارنر36 رنز بناکر فہیم اشرف کی گیند پر محمد رضوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔

مارنس لبوشنگے صفر پر رن آؤٹ ہوئے۔ انھوں نے 9 گیندوں کا سامنا کیا۔ عثمان خواجہ 52 رنز بناکر کریز پر موجود تھے۔اسٹیواسمتھ 7 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔

Lunch in Karachi 🍲

Usman Khawaja’s fifty got Australia off to a great start but Pakistan fought back with two wickets towards the end of first session.

