راولپنڈی ٹیسٹ:آسٹريلوی ٹيم پہلی اننگزميں459رنزبناکرآؤٹ

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں مہمان ٹیم 459 رنز پر آؤٹ ہوگئے۔ نعمان علی نے 6 وکٹ حاصل کئے۔

راول پنڈی میں ٹیسٹ میچ کے آخری روز پہلے سیشن میں مہمان ٹیم کی آخری 3 وکٹیں گریں۔ پاکستان کو پہلی اننگزميں صرف17رنز کی برتری ملی۔

آسٹریلیا کی جانب سے عثمان خواجہ97،مارنس لبوشين نے90رنزاسکورکئے۔ اسٹيواسمتھ نے78،ڈيوڈوارنر68،کيمرون گرين48نےرنزبنائے۔

