آسٹریلیا کو پاکستان کی برتری ختم کرنےکیلئے مزید 27رنز درکار

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری پہلے ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل ختم ہوگیا، آسٹریلوی ٹیم کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کیلئے مزید 27رنز درکار ہیں جبکہ اسکی تین وکٹیں باقی ہیں۔

بارش کے باعث چوتھے روز کا کھیل کھانے کے وقفے کے بعد دوپہر ایک بجے شروع ہوا۔

It rained on our parade in the morning, but the action that followed later made up for it 👏🏼 #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/wDRmC56MUJ