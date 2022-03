پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ،دوسرادن پاکستان نےاننگزڈیکلیرکردی

راول پنڈی میں پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز 476 رنز 4 وکٹ کے نقصان پر ڈیکلیئرکردی۔

کھیل کے دوسرے روز پاکستان کی بیٹنگ کی خاص بات امام الحق اور اظہر علی کی ذمہ دارانہ بیٹنگ تھی۔

اوپنر امام الحق 157 رنز اسکور کرکے پیٹ کمنز کی گیند پر ایل بی ڈیبلو آؤٹ ہوئے۔ انھوں نے 16 چوکے اور2 چھکے لگائے۔

اظہر علی نے 361 گیندوں پر185 رنز اسکور کئے۔ انھوں نے 15 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔

کپتان بابر اعظم 36 رنز پر رن آؤٹ ہوئے۔کھیل کے پہلے روز اوپنرعبداللہ شفیق 44 رنز پرآؤٹ ہوئےتھے۔

⚠️ Bad light stops play.

Three solid partnerships helped boost Pakistan’s total to 476.

Day two ends with a declaration and a batting cameo by Australia. #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/AeA7XCYRKc

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 5, 2022