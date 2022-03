راول پنڈی ٹیسٹ؛دوسرے سیشن میں امام آؤٹ، اظہرکے150رنز

آسٹریلیا کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز کا دوسرا سیشن بھی پاکستان کے نام رہا۔

ٹیسٹ میچ کےدوسرے روز پاکستان کے بیٹرزنےپراعتماد انداز میں مہمان بالرز کا سامنا کیا۔

چائے کے وقفے پراظہر علی 321 گیندوں پر 151 رنز بناکر کریز پرموجود تھے۔انھوں نے12 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔

کپتان بابر اعظم نے 69 گیندوں پر33 رنز اسکور کئے۔ انھوں نے 3 چوکے لگائے۔

اوپنر امام الحق 157 رنز اسکور کرکے پیٹ کمنز کی گیند پر ایل بی ڈیبلو آؤٹ ہوئے۔ انھوں نے 16 چوکے اور2 چھکے لگائے۔

BOOM!

Azhar sends one to the stands. #PAKvAUS l #BoysReadyHain pic.twitter.com/wyIygOCRka

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 5, 2022