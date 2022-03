راولپنڈی ٹیسٹ:دوسرےروزکاپہلاسیشن پاکستان کے نام رہا

آسٹریلیا کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز کا پہلا سیشن پاکستان کے نام رہا۔

ٹیسٹ میچ کےدوسرے روز پاکستان کے بیٹرزنےپراعتماد انداز میں مہمان بالرز کا سامنا کیا۔

لنچ پر امام الحق 343 گیندوں پر 154 رنز بناکر کریز پر موجود تھے۔انھوں نے 16 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔

Forever in our hearts. Shane Warne played at the Pindi Cricket Stadium in 1994. #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/CovHAZATcd — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 5, 2022

Richie Benaud and Abdul Qadir.

Two legends who inspired a generation. #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/mN98vjgE5P — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 5, 2022

One-minute silence observed in Pindi Stadium for Peshawar victims and Shane Warne. #PAKvAUS pic.twitter.com/5vIspAVmyr — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 5, 2022

اظہر علی نے243 گیندوں پر35 رنز اسکور کئے۔ اظہر علی نے 7 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔

دوسرے روز پہلے سیشن میں دونوں بلےبازوں نے 25 اوورز میں 57 رنز جوڑے۔

کھیل کے دوسرے روز پہلے سیشن سے قبل شین وارن کے انتقال پر پاکستان اورآسٹریلیا کے کھلاڑیوں نےانھیں خراج عقیدت پیش کیا۔

سابق آسٹریلوی کرکٹر سائمن کیٹچ کا کہنا تھا کہ شین وارن بہترین ساتھی اور ہماری نسل اور آنے والی نسل کے آئیڈیل ہیں۔

آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نےبھی شین وارن کو خراج عقیدت پیش کیا۔

پاکستان کے سابق کپتان وقار یونس نےبھی شین وارن کو خراج عقیدت پیش کیا۔