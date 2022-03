آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن انتقال کرگئے

مایہ ناز آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔

آسٹریلوی میڈیا نے کئی عالمی ریکارڈز کے مالک لیگ اسپنر شین وارن کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ 52 سالہ شین وارن کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا۔

شین وارن نے 145 ٹیسٹ اور 194 ون ڈے میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی، ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے 708 جبکہ ون ڈے میں 293 وکٹیں حاصل کیں۔

میڈیا کے مطابق وارن کی ٹیم کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ شین وارن تھائی لینڈ کے کوہ سموئی میں تھے جہاں وہ دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شین وارن اپنے گھر میں بے حس و حرکت پائے گئے، جس پر طبی عملے کو بلایا گیا تاہم سانس بحال کرنے کی ان کی کوششیں بھی بے کار ثابت ہوئیں۔

سماء کے ڈائریکٹر اسپورٹس شاہد خان آفریدی نے شین وارن کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خبر سن کر حیران رہ گیا ہوں، وہ ایک رول ماڈل تھے، ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ شین وارن کے ساتھ کھیلوں اور سیکھوں، بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، وارن نے کرکٹ کی دنیا پر راج کیا۔

واضح رہے کہ آج ہی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے ایک اور لیجنڈ سابق وکٹ کیپر روڈنی مارش بھی 74 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کرگئے تھے، انہوں نے آسٹریلیا کیلئے 96 ٹیسٹ اور 92 ون ڈے میچز کھیلے تھے۔

روڈنی مارش کے انتقال پر شین وارن کی جانب سے بھی تعزیت کا ٹوئٹ کیا گیا تھا۔

Sad to hear the news that Rod Marsh has passed. He was a legend of our great game & an inspiration to so many young boys & girls. Rod cared deeply about cricket & gave so much-especially to Australia & England players. Sending lots & lots of love to Ros & the family. RIP mate❤️

— Shane Warne (@ShaneWarne) March 4, 2022