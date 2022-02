ٹائیگرابھی زندہ ہے، حفیظ کا جوابی وار

پاکستان سُپرلیگ سیزن 7 میں لاہورقلندرکی شاندارفتح کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو توجہ طلب ہے، جیسے کہ محمد حفیظ کا اپنے ناقدین کو کراراجواب۔

جیت کی سب سے زیادہ منتظرٹیم لاہورقلندرزنے بالآخرٹرافی اپنے نام کی توسپورٹرزسمیت دیگر شائقین نے بھی سوشل میڈیا پرخوب جشن منایا لیکن اس جیت میں اہم ترین کردار محمد حفیظ کا رہا جنہیں فائنل سے قبل تک تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ قلندرزکے میچ میں 28 گیندوں پراتنا ہی اسکورکرنے والے حفیظ کو تیزترین فارمیٹ میں ایساکھیلنے پر کافی کچھ سُننا پڑا تھا لیکن آخری اوراہم ترین ٹاکرے میں پروفیسر کی عروفیت سے معروف کھلاڑی نے 46 گیندوں پر 69 رنز بنا کر ناقدین کے منہ بند کروائے اورصرف یہی نہیں 2 وکٹیں بھی حاصل کیں۔

مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے والے محمد حفیظ نے میدان کے بعد اس تنقید کا جواب اپنے ٹوئٹراکاؤ نٹ پردیا۔

حفیظ نے مین آف دی میچ کا اعزازپانے کے بعد اپنی تصویرشیئرکرتے ہوئے ٹویٹ کے کیپشن میں لکھے ایک جملے میں سب سمو دیا، تگڑی پرفارمنس کی جانب اشارہ کرتی اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا، ‘ ٹائیگرابھی زندہ ہے’۔

کھلاڑی کے پرستاروں نے اہل خانہ کے ساتھ ان کی دلکش تصویرشیئرکرتے ہوئے لکھا کہ ‘فیملی کی سپورٹ کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جاسکتا’۔

پروفیسرکا یہ انداز سوشل میڈیا پرقابل احترام رہا لیکن شاندار بیٹنگ کے بعد صارفین پہلے ہی اُن کا ‘حال دل’ اپنے اندازمیں بیان کرچکے تھے، کسی نے پُرمزاح ٹویٹ کی تو کسی نے میمز کے ذریعے سب کہہ ڈالا۔

