او رانا صاحب، ہُن تے آجاؤ

پاکستان سُپرلیگ کے فائنل میں لاہورقلندرزکی فتح کے بعد ٹیم مالک رانا فواد کو خوشی سے آبدیدہ دیکھنے والوں نے اس خوشی میں اُن سے بڑھ کرخوشی کا اظہارکیا، میچ کے دوران شائقین رانا صاحب کو ڈھونڈتے نظرآئے۔

پی ایس ایل سیزن 7میں لاہورقلندرنے پہلی بارٹرافی اپنے نام کی،لاہورکے قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں تماشائیوں نے روایتی جوش وخروش کامظاہرہ توکیا لیکن گزشتہ سیزنزمیں اپنے منفرد اندازسے دل جیتنے والے رانا فوادکی کمی بھی محسوس کرتے رہے جو وہاں ہونے کے باوجود ‘لائم لائٹ’ میں نہیں تھے۔

تلاش تو سب کو تھی لیکن ایک تماشائی اپنے دل کی بات پلے کارڈ پرلکھ لایا، “اوہ رانا صاحب، ہُن تے آجاؤ ” (راناصاحب اب تو آجائیں) نے سبھی کی خوب توجہ حاصل کی ۔

قلندرزکی شاندارفتح کے بعد رانا صاحب خوشی آبدیدہ نظرآئے اوراپنی دلی کیفیت سے سوشل میڈیا صارفین کے دل ایک بار پھرجیت لیے، ٹوئٹرپررانا فواد کے لیے اپنے اپنے اندازمیں محبت کااظہار کیا گیا۔

After 7 years of not giving up on Lahore qalandars, rana sahab we finally did it. seeing this man happy gives me another form of serotonin>> pic.twitter.com/64JBj4lf1g — Zuhaa. (@baskrdaybehan) February 27, 2022

Today’s victory is dedicated to Sir #FawadRana who gave his heart and soul to PSL #LahoreQalandars.

7 years of patience, dedication , determination paid off today, finally !

Qalandar Lahore Qalandar ♥️🔥 pic.twitter.com/1zQapDIuWn — Asma Khan (@AsmaHumairKhan) February 27, 2022

The only reason to support #LahoreQalandars is this man #FawadRana, finally he would be happy now…🏆😌💚 pic.twitter.com/beq73eabeY — kainat_tweetz..🇵🇰 (@Kainat39377617) February 27, 2022

صارفین نے سال 2020 کے پی ایس ایل فائنل میں کراچی کنگزکیخلاف لاہورقلندرزکی شکست کے بعد رانا فواد کا دل گُداز ردعمل بھی یادکیا۔

After 7 years of struggle 💔🥺

Lahore you Damn deserve 🏆#LahoreQalandars | #PSLFinal pic.twitter.com/LA7XUcC34B — Moon khan (@Oyee_moony) February 27, 2022

اس فتح کے بعد رانا صاحب کادلچسپ ری ایکشن بھی خود ہی فرض کرلیا گیا۔

گزشتہ روز پی ایس ایل 7 کے فائنل میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے ملتان سلطانزکو 181 رنز کا ہدف دیا تھا جس کے تعاقب میں پوری ٹیم 20 ویں اوورمیں 138 رنزبناکرآؤٹ ہوگئی اورلاہورقلندرزنے 42 رنزسے میچ جیت لیا۔