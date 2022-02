آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان پہنچ گئی

پاکستانی کرکٹ دیوانوں کا انتظار ختم ہوگیا، آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان پہنچ گئی ہے۔

آسٹریلیا کی قومی کرکٹ ٹیم تقریباً 14 گھنٹے کے سفر کے بعد میلبورن سے اسلام آباد پہنچی۔ آسٹریلوی ٹیم ہوٹل میں دو روز تک بائیو سیکیور ببل میں رہے گی، بائیو سیکیور ببل کے بعد آسٹریلوی ٹیم کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے، کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر کھلاڑیوں کو پریکٹس کی اجازت ہوگی۔

آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 27 فروری سے 6 اپریل تک پاکستان میں موجود رہے گی۔ تاریخی دورہ کا آغاز 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز سے ہوگا۔ پہلا ٹیسٹ میچ 4 مارچ سے راولپنڈی میں کھیلا جائیگا۔

مہمان ٹیم دورے کے دوران تین ون ڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی میچ بھی کھیلے گی۔ آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز آج 10 بجے آن لائن پریس کانفرنس بھی کریں گے۔

خیال رہے کہ گزشتہ دنوں کرکٹ آسٹریلیا نے بورڈ میٹنگ کے بعد دورۂ پاکستان کی باضابطہ تصدیق کی تھی، آسٹریلین ٹیم 1998ء کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کررہی ہے۔

پی سی بی نے دورے کے نئے شیڈول کا اعلان کیا تھا، دورہ اب کراچی کے بجائے پنڈی سے شروع ہوگا اور پنڈی ہی میں ختم ہوگا۔ آسٹریلوی ٹیم 4 سے 8 مارچ تک راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی، چاروں وائٹ بال میچز لاہور کے بجائے راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔

کینگروز 5 اپریل کو راولپنڈی میں آخری ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیل کر وطن لوٹ جائیں گے۔ مقامات میں تبدیلی یوم پاکستان کی ریہرسل اور لاجسٹک وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔

