آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کیلئے وائٹ بال اسکواڈ کااعلان کردیا

کرکٹ آسٹریلیا نے ہاکستان کے خلاف تین ون ڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا جس کی قیادت ایرون فنچ کریں گے۔

ڈیوڈ وارنر، پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ، مچل اسٹارک اور گلین میکسویل اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے بعد تین ون ڈے اور ایک ٹی 20 راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پہلا ٹیسٹ 4مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔

National Selection Panel chair George Bailey has just chatted the media through the Australian men’s white-ball squad for the tour of Pakistan. Updates to follow ⤵️https://t.co/87oRaDdR41