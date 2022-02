پی ایس ایل7:اہم میچ میں زلمی آج گلیڈی ایٹرز کا سامنا کرینگے Sports - Posted: Feb 15, 2022 | Last Updated: 59 mins ago Sports Posted: Feb 15, 2022 | Last Updated: 59 mins ago

psl 7, psl 2022, pakistan super league, quetta gladiators vs peshawar zalmi, peshawar zalmi vs quetta gladiators, qg vs pz, pz vs qg