دورہ پاکستان سے قبل آسٹریلوی نائب کپتان انجرڈ

آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان اسٹیو اسمتھ نے اپنی خیریت بتاتے ہوئے کہا کہ خیریت دریافت کرنے والوں کا شکریہ، میرا سر ٹھیک ہے، اور مزید بھی جلد بہتر ہوجائے گا۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اسٹیو اسمتھ سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹی20 میں باؤنڈری پر کیچ کرنے کی کوشش میں سر کے بل گرے تھے۔

کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ اسٹیو اسمتھ 5 میچوں کی سیریز سے باہر ہوگئے ہیں لیکن وہ دورۂ پاکستان کے لیے دستیاب ہوں گے۔

یاد رہے کہ 24 برس بعد پاکستان آنے والی آسٹریلوی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت پیٹ کمنز کریں گے جبکہ اسٹیو اسمتھ نائب کپتان ہوں گے۔

From @CricketAus: Steve Smith has concussion and will be subject to low level protocols for the next few days and full recovery in 6-7 days.

He will miss the remainder of the Dettol T20 International Series against Sri Lanka #AUSvSL

