Live: Flurry of wickets dent Gladiators’ progress

Match Status : Multan Sultans won the toss and elected to bowl

Quetta Gladiators Innings Score 157/6 (18.4 ov) Batsmen How Out R B 4s 6s SR Usman Khan lbw b Imran Tahir 81 50 10 3 162 Saim Ayub c Khushdil Shah b Imran Tahir 23 18 2 1 127.78 Faf du Plessis b Sohail Khan 17 17 1 0 100 Azam Khan lbw b Shahnawaz Dhani 17 10 2 1 170 Sarfraz Ahmed b Imran Khan 3 4 0 0 75 Ben Cutting lbw b Shahnawaz Dhani 10 8 1 0 125 Mohammad Nawaz Not out 2 3 0 0 66.67 Qais Ahmad Not out 1 2 0 0 50 Bolwer O R W M D ECON Sohail Khan 3.4 28 1 0 9 7.64 Imran Khan 3 22 1 0 7 7.33 Shahnawaz Dhani 3 30 2 0 6 10 Carlos Brathwaite 4 43 0 0 8 10.75 Khushdil Shah 1 5 0 0 2 5 Imran Tahir 4 29 2 0 6 7.25 Fall Of Wickets FOW Over Dismissal Saim Ayub 1-69 7.6 caught Usman Khan 2-122 13.6 lbw Faf du Plessis 3-122 14.1 bowled Sarfraz Ahmed 4-131 15.3 bowled Azam Khan 5-154 17.4 lbw Ben Cutting 6-155 17.6 lbw Multan Sultans Score Batsmen How Out R B 4s 6s SR Bolwer O R W M D ECON Fall Of Wickets FOW Over Dismissal