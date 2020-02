Peshawar Zalmi duo Sammy, Dawson post tweets in Urdu

Peshawar Zalmi skipper Darren Sammy and all-rounder Liam Dawson posted tweets in Urdu expressing their excitement about playing in the fifth edition of the Pakistan Super League (PSL).

اسلام و علیکم پاکستان !

پاکستان سپر لیگ سیزن فائیو کے لیے تیار ہیں؟

پوری پی ایس ایل کا پاکستان میں ہونے کے بعد اسٹڈیم بھرنے آئیں گے نا؟



میں بہت جلد آرہا ہوں!



زلمی فینز آپ بھی تیار ہیں نا؟



چپلی کباب اور دم پخت کا سوچ کر ابھی سے منہ میں پانی آرہا ہے لالہ @JAfridi10 #HumZalmi — Liam Dawson (@daws128) February 9, 2020

West Indies legend Darren Sammy, meanwhile, said that he cannot wait to be a part of the franchise once again.

پاکستان میں پی پی ایس 5 کا مطلب پاکستان کے عوام کے لئے بہت معنی ہو گا اور میں اپنے پشاور زالما خاندان میں شامل ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جوش و جذبہ کی وجہ سے ہجوم کے سامنے کھیل رہا ہوں ۔ یہ صرف کرکٹ نہیں ہے ⁦@JAfridi10⁩ — Daren Sammy (@darensammy88) February 9, 2020

The winners of the 2017 edition get their campaign running on February 21 when they play Karachi Kings at the National Stadium of Karachi.