World Cup 2018 factbox: Uruguay

Facts on Uruguay who play in World Cup Group A:

Country: Uruguay

Honours: World Cup winners 1930, 1950; 15 times winners of Copa America; Olympic gold medallists 1924, 1928

Past World Cup performance: Thirteenth participation.

Best result: Winners in 1930 and 1950

FIFA ranking: 17th

Main Clubs: Penarol, Nacional

Nickname: La Celeste (The Sky Blues)

How they qualified: Finished second in South American qualifying behind Brazil.

Friendly matches scheduled before the World Cup: June 7 v Uzbekistan

Provisional 26-man World Cup squad (23-man squad to be named by June 4):

Goalkeepers: Fernando Muslera (Galatasaray/TUR), Martin Silva (Vasco da Gama/BRA), Martin Campana (Independiente/ARG)

Defenders: Diego Godin (Atletico Madrid/ESP), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid/ESP), Maximiliano Pereira (FC Porto/POR), Gaston Silva (Independiente/ARG), Sebastian Coates (Sporting Lisbon/POR), Guillermo Varela (Penarol), Martin Caceres (Lazio/ITA)

Midfielders: Carlos Sanchez (Monterrey/MEX), Matias Vecino (Inter/ITA), Nahitan Nandez (Boca Juniors/ARG), Federico Valverde (Depotivo La Coruna/ESP), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro/BRA), Rodrigo Bentancur (Juventus/ITA), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders/USA), Lucas Torreira (Sampdoria/ITA), Diego Laxalt (Genoa/ITA), Gaston Ramirez (Sampdoria/ITA), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forwards: Luis Suarez (Barcelona/ESP), Cristhian Stuani (Girona/ESP), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/FRA), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey/MEX), Maximilano Gomez (Celta/ESP). – AFP

