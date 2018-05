World Cup 2018 factbox: Spain

Facts on Spain, who play in World Cup B:

Country: Spain

Honours: World Cup winners in 2010, European Championship winners in 1964, 2008, 2012; Olympic gold medallists in 1992

Past World Cup performance: 15th participation.

Best result: Winners in 2010

FIFA ranking: 8th

Main clubs: Real Madrid, Barcelona

Nickname: La Roja

How they qualified: Finished top of European qualifying Group G, ahead of Italy, without losing a match

Friendly matches scheduled before the World Cup: June 3 v Switzerland (Villarreal), June 9 v Tunisia (Krasnodar)

23-man World Cup squad:

Goalkeepers: David De Gea (Manchester United/ENG), Pepe Reina (Napoli/ITA), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao/ESP)

Defenders: Jordi Alba (Barcelona/ESP), Cesar Azpilicueta (Chelsea/ENG), Nacho Monreal (Arsenal/ENG), Dani Carvajal (Real Madrid/ESP), Nacho Fernandez (Real Madrid/ESP), Gerard Pique (Barcelona/ESP), Sergio Ramos (Real Madrid/ESP), Alvaro Odriozola (Real Sociedad/ESP)

Midfielders: Thiago Alcantara (Bayern Munich/GER), Sergio Busquets (Barcelona/ESP), Andres Iniesta (Barcelona/ESP), Koke (Atletico Madrid/ESP), Saul Niguez (Atletico Madrid/ESP), Marco Asensio (Real Madrid/ESP), David Silva (Manchester City/ENG), Lucas Vazquez (Real Madrid/ESP), Isco (Real Madrid/ESP)

Forwards: Iago Aspas (Celta Vigo/ESP), Rodrigo (Valencia/ESP), Diego Costa (Atletico Madrid/ESP) – AFP

Published in Sports

Story first published: 29th May 2018