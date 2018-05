World Cup 2018 factbox: Nigeria

Facts on Nigeria, who play in World Cup Group D:

Country: Nigeria

Honours: Africa Cup of Nations winners in 1980, 1994 and 2013; Olympic gold medallists in 1996

Past World Cup performance: Sixth participation.

Best result: Round of 16 in 1994, 1998 and 2014

FIFA ranking: 47th

Main clubs: Enyimba, Kano Pillars, Plateau United, Akwa United, MFM FC

Nickname: Super Eagles

How they qualified: Finished top of African qualifying Group B

Friendly matches scheduled: Drew 1-1 v DR Congo on May 28 (Port Harcourt); June 2 v England (London); June 6 v Czech Republic (Austria)

Provisional 29-man World Cup squad:

Goalkeepers: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna/ESP), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United/RSA), Dele Ajiboye (Plateau United)

Defenders: Kenneth Omeruo (Kasimpasa/TUR), Elderson Echiejile (Cercle Brugge/BEL), Leon Balogun (Mainz 05/GER), William Troost-Ekong, Shehu Abdullahi (Bursaspor/TUR), Ola Aina (Hull City/ENG), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag/NED), Brian Idowu (Amkar Perm/RUS), Stephen Eze (Lokomotiv Plodiv/BUL), Chidozie Awaziem (Nantes/FRA)

Midfielders: Wilfred Ndidi (Leicester City/ENG), Ogenyi Onazi (Trabzonspor/TUR), Mikel John Obi (Tianjin Teda/CHN), John Ogu (Hapoel Be’er Sheva/ISR), Oghenekaro Etebo (Las Palmas/ESP), Joel Obi (Torino/ITA), Mikel Agu (Bursaspor/TUR), Uche Agbo (Standard Liege/BEL)

Forwards: Simeon Nwankwo (Crotone/ITA), Junior Lokosa (Kano Pillars), Victor Moses (Chelsea/ENG), Odion Ighalo (Changchun Yatai/CHN), Kelechi Iheanacho (Leicester City/ENG), Ahmed Musa (CSKA Moscow/RUS), Alex Iwobi (Arsenal/ENG) – AFP

Story first published: 30th May 2018