World Cup 2018 factbox: Iran

Facts on Iran, who play in World Cup group B:

Country: Iran

Honours: Asian Cup winners in 1968, 1972, 1976

Past World Cup performance: Fifth participation.

Best result: First round in 1978, 1998, 2006, 2014

FIFA ranking: 36th

Main clubs: Persepolis, Zob Ahan, Esteghlal, Saipa

Nickname: Team Melli

How they qualified: Top of Asian qualifying Group A, unbeaten in 10 games

Friendly matches scheduled: May 28 v Turkey (Istanbul), June 8 v Lithuania

Provisional 24-man World Cup squad:

Goalkeepers: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo/POR)

Defenders: Ali Gholizadeh (Saipa), Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/QAT), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Midfielders: Ehsan Haji Safi (Olympiakos/GRE), Karim Ansarifard (Olympiakos/GRE), Masoud Shojaei (AEK Athens/GRE), Mahdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm/RUS)

Forwards: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/NED), Ashkan Dejageh (Nottingham Forest/ENG), Mahdi Taremi (Al-Gharafa/QAT), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/NED), Saman Ghoddos (Ostersunds/SWE), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/RUS), Vahid Amiri (Persepolis) – AFP

Sports Published in Football

Story first published: 30th May 2018