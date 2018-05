World Cup 2018 factbox: Iceland

Facts on Iceland, who play in World Cup Group D:

Country: Iceland

Honours: none

Past World Cup performance: First participation

FIFA ranking: 22nd

Main clubs: KR Reykjavik, Valur

Nickname: “Strákarnir okkar” (“Our boys”)

How they qualified: Finished top of UEFA qualifying Group I

Friendly matches scheduled:

– June 2 v Norway (Reykjavik)

– June 7 v Ghana (Reykjavik)

23-man World Cup squad:

Goalkeepers: Hannes Halldorsson (Randers/DEN), Runar Runarsson (Nordsjalland/DEN), Frederik Schram (Roskilde/DEN)

Defenders: Kari Arnason (Vikingur), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Birkir Savarsson (Valur), Sverrir Ingason (Rostov/RUS), Hordur Magnusson (Bristol City/ENG), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/BUL), Ragnar Sigurdsson (Rostov/RUS), Samuel Fridjonsson (Valerenga/NOR)

Midfielders: Arnor Traustason (Malmo/SWE), Aron Gunnarsson (Cardiff City/ENG), Gylfi Sigurdsson (Everton/ENG), Emil Hallfredsson (Udinese/ITA), Birkir Bjarnason (Aston Villa/ENG), Johann Gudmundsson (Burnley/ENG), Olafur Skulason (Karabukspor/TUR), Rurik Gislason (Sandhausen/GER)

Forwards: Alfred Finnbogason (Augsburg/GER), Jon Bodvarsson (Reading/ENG), Bjorn Sigurdarson (Rostov/RUS), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven/NED) – AFP

Story first published: 30th May 2018